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Росіяни навчають у Білорусі операторів безпілотників, - ЦНС

Фото: ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Владислав Прийменко

Білоруські партизани помітили прибуття російських інструкторів. Вони навчатимуть оперувати безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За повідомленнями партизанів, інструктори прибувають в місто Береза, Брестської області. Вони готуватимуть операторів безпілотників Збройних Сил Республіки Білорусь.

"Основним їх завданням є підготовка операторів БпЛА ЗС РБ. В центрі вже експлуатуються російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150, S350", - сказано в повідомлені ЦНС.

Центр не виключає, що росіяни вербуватимуть військовослужбовців ЗС РБ до лав своєї армії.

Співпраця Росії та Білорусі

Нещодавно моніторингова група "Беларускі Гаюн" помітила, що Білорусь знову продовжила сумісні з Росією військові навчання. Вони проходять на 8 полігонах.

Нагадаємо, як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

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