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Росіяни наростили перекидання боєприпасів через Маріуполь, - Андрющенко

09:50 21.06.2026 Нд
2 хв
Яку нову тактику логістики почали використовувати окупанти?
aimg Марія Науменко
Фото: російська військова техніка під час транспортування (facebook.com/artsakhdefencearmy)

На окупованих територіях зафіксували помітні зміни у військовій логістиці Росії. Окупанти дедалі активніше перекидають вантажі та колони, використовуючи нові способи маскування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

За його словами, головною особливістю останнього тижня стало масове використання росіянами паливозаправників і вантажівок синього кольору для перевезення боєприпасів.

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Якщо раніше такий спосіб маскування фіксували переважно в Маріуполі, то тепер подібний транспорт регулярно рухається як із Ростовської області РФ, так і з боку окупованого Криму.

Андрющенко зазначив, що щодня через цей маршрут проходить до 20 одиниць різного вантажного транспорту з таким маркуванням.

Окрім цього, окупанти продовжують перекидати військові колони, хоча тепер вони рухаються невеликими групами. Основний напрямок переміщення - з боку Бердянська на північ Донецької області.

За словами керівника Центру вивчення окупації, усі такі колони супроводжуються вогневими групами, представниками військової комендатури та Росгвардії.

Підсумовуючи спостереження, Андрющенко припустив, що російські війська або поступово відновлюють упевненість у безпеці своїх маршрутів, або знайшли нові способи мінімізувати ризики під час перевезень.

"Це або відчай, або знайдене рішення. Час покаже", - зазначив він.

Нагадаємо, попри активізацію військових перевезень, логістичні маршрути окупантів на Донеччині залишаються вразливими.

Раніше після ураження російської військової колони на трасі Маріуполь - Новоазовськ окупаційна влада була змушена перекрити рух та організувати об'їзд.

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