Росіяни наростили перекидання боєприпасів через Маріуполь, - Андрющенко

За його словами, головною особливістю останнього тижня стало масове використання росіянами паливозаправників і вантажівок синього кольору для перевезення боєприпасів.

Якщо раніше такий спосіб маскування фіксували переважно в Маріуполі, то тепер подібний транспорт регулярно рухається як із Ростовської області РФ, так і з боку окупованого Криму.

Андрющенко зазначив, що щодня через цей маршрут проходить до 20 одиниць різного вантажного транспорту з таким маркуванням.

Окрім цього, окупанти продовжують перекидати військові колони, хоча тепер вони рухаються невеликими групами. Основний напрямок переміщення - з боку Бердянська на північ Донецької області.

За словами керівника Центру вивчення окупації, усі такі колони супроводжуються вогневими групами, представниками військової комендатури та Росгвардії.

Підсумовуючи спостереження, Андрющенко припустив, що російські війська або поступово відновлюють упевненість у безпеці своїх маршрутів, або знайшли нові способи мінімізувати ризики під час перевезень.

"Це або відчай, або знайдене рішення. Час покаже", - зазначив він.