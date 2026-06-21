RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне увеличили объемы переброски боеприпасов через Мариуполь, - Андрющенко

09:50 21.06.2026 Вс
2 мин
Какую новую логистическую тактику начали применять оккупанты?
aimg Мария Науменко
Фото: российская военная техника во время транспортировки (facebook.com/artsakhdefencearmy)

На оккупированных территориях зафиксированы заметные изменения в военной логистике России. Оккупанты все активнее перебрасывают грузы и колонны, используя новые способы маскировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По его словам, главной особенностью прошедшей недели стало массовое использование россиянами топливозаправщиков и грузовиков синего цвета для перевозки боеприпасов.

Читайте также: Силы обороны парализовали работу порта в Мариуполе (яркое видео)

Если раньше такой способ маскировки фиксировали преимущественно в Мариуполе, то теперь подобный транспорт регулярно движется как из Ростовской области РФ, так и со стороны оккупированного Крыма.

Андрющенко отметил, что ежедневно по этому маршруту проходит до 20 единиц различного грузового транспорта с такой маркировкой.

Кроме того, оккупанты продолжают перебрасывать военные колонны, хотя теперь они движутся небольшими группами. Основное направление перемещения - со стороны Бердянска на север Донецкой области.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, все такие колонны сопровождаются огневыми группами, представителями военной комендатуры и Росгвардии.

Подводя итоги наблюдений, Андрющенко предположил, что российские войска либо постепенно восстанавливают уверенность в безопасности своих маршрутов, либо нашли новые способы минимизировать риски во время перевозок.

"Это либо отчаяние, либо найденное решение. Время покажет", - отметил он.

Напомним, что, несмотря на активизацию военных перевозок, логистические маршруты оккупантов в Донецкой области остаются уязвимыми.

Ранее, после поражения российской военной колонны на трассе Мариуполь - Новоазовск, оккупационные власти были вынуждены перекрыть движение и организовать объезд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаМариупольДонецкая областьРостовская областьфронтОккупанты