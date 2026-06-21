Россияне увеличили объемы переброски боеприпасов через Мариуполь, - Андрющенко

По его словам, главной особенностью прошедшей недели стало массовое использование россиянами топливозаправщиков и грузовиков синего цвета для перевозки боеприпасов.

Если раньше такой способ маскировки фиксировали преимущественно в Мариуполе, то теперь подобный транспорт регулярно движется как из Ростовской области РФ, так и со стороны оккупированного Крыма.

Андрющенко отметил, что ежедневно по этому маршруту проходит до 20 единиц различного грузового транспорта с такой маркировкой.

Кроме того, оккупанты продолжают перебрасывать военные колонны, хотя теперь они движутся небольшими группами. Основное направление перемещения - со стороны Бердянска на север Донецкой области.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, все такие колонны сопровождаются огневыми группами, представителями военной комендатуры и Росгвардии.

Подводя итоги наблюдений, Андрющенко предположил, что российские войска либо постепенно восстанавливают уверенность в безопасности своих маршрутов, либо нашли новые способы минимизировать риски во время перевозок.

"Это либо отчаяние, либо найденное решение. Время покажет", - отметил он.