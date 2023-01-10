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Росіяни завдали ударів по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Росіяни завдали ударів по Харкову (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти знову наносять удари!", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов звертається до жителів Харкова та області та закликає їх перебувати в укриттях.

Оновлено 23:04

"Суспільне" повідомляє, що у Харкові пролунав повторний вибух.

Оновлено (23:51)

Глава ОВА розповів, що росіяни обстріляли Київський район.

"Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів", - вказав Синєгубов.

За його словами, попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС.

Нагадаємо, що біля Харкова вранці 9 січня пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Російські окупанти ввечері 7 січня атакували Харків. У місті було чутно чотири вибухи.

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Війна в Україніхарков