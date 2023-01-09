ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біля Харкова під час тривоги пролунала серія вибухів

Новость на русском →
Харків, Понеділок 09 січня 2023 10:37
Біля Харкова під час тривоги пролунала серія вибухів Фото: біля Харкова під час тривоги пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Біля Харкова вранці 9 січня пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи, ймовірно, пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони.

Місцеві мешканці чули кілька вибухів у різних районах міста.

Тим часом у східних областях України оголошено повітряну тривогу.

Біля Харкова під час тривоги пролунала серія вибухів

Наразі військова адміністрація регіону не коментувала причини гучних звуків.

Як відомо, вранці 9 січня російські військові атакували ракетами селище Шевченкове у Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок.

Внаслідок атаки відомо про 7 постраждалих, зокрема 13-річну дівчинку-підліток. Проте наголошувалося, що під завалами можуть перебувати люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи харков
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії