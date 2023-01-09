Біля Харкова під час тривоги пролунала серія вибухів

Біля Харкова вранці 9 січня пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Тим часом у східних областях України оголошено повітряну тривогу.

Місцеві мешканці чули кілька вибухів у різних районах міста.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи, ймовірно, пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони.

Як відомо, вранці 9 січня російські військові атакували ракетами селище Шевченкове у Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок.

Внаслідок атаки відомо про 7 постраждалих, зокрема 13-річну дівчинку-підліток. Проте наголошувалося, що під завалами можуть перебувати люди.

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