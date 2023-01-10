Россияне наносят удары по Харькову

Во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты снова наносят удары!", - говорится в сообщении.
Синегубов обращается к жителям Харькова и области и призывает их находиться в укрытиях.
"Суспільне" сообщает, что в Харькове раздался повторный взрыв.
Напомним, что возле Харькова утром 9 января прогремела серия взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Российские кафиры вечером 7 января атаковали Харьков. В городе было слышно четыре взрыва.
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