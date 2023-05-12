ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне нанесли более 80 ударов по Сумской области: повреждены частные дома

Новина українською →
Сумская область, Пятница 12 мая 2023 22:07
Россияне нанесли более 80 ударов по Сумской области: повреждены частные дома Фото: россияне атаковали Сумскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 мая, военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья Сумской области. Обстрелы подверглись населенным пунктам Великописаревской, Белопольской, Краснопольской общин.

Краснопольскую общину враг обстрелял из минометов - 16 взрывов. В результате вражеской атаки повреждены 2 частных дома в с. Славянск.

Из гранатомета кафиры обстреляли Белопольскую общину. За сутки на территории общины зафиксировано – 56 взрывов. Также россияне сбросили на территорию общины 5 мин.

Из Гранатомета враг атаковал и территорию Великописаревской общины - 10 взрывов.

Всего в сутки на территории Сумской области было зафиксировано 87 взрывов.

Напомним, в результате вчерашнего вражеского обстрела в Сумской области была повреждена гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть