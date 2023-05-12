Россияне нанесли более 80 ударов по Сумской области: повреждены частные дома

Сегодня, 12 мая, военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья Сумской области. Обстрелы подверглись населенным пунктам Великописаревской, Белопольской, Краснопольской общин.

Краснопольскую общину враг обстрелял из минометов - 16 взрывов. В результате вражеской атаки повреждены 2 частных дома в с. Славянск.

Из гранатомета кафиры обстреляли Белопольскую общину. За сутки на территории общины зафиксировано – 56 взрывов. Также россияне сбросили на территорию общины 5 мин.

Из Гранатомета враг атаковал и территорию Великописаревской общины - 10 взрывов.

Всего в сутки на территории Сумской области было зафиксировано 87 взрывов.

Напомним, в результате вчерашнего вражеского обстрела в Сумской области была повреждена гражданская инфраструктура.

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