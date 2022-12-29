ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни намагаються залякати українців, але сили ППО працюють на максимум, - Сухопутні війська

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 10:37
Росіяни намагаються залякати українців, але сили ППО працюють на максимум, - Сухопутні війська Фото: росіяни намагаються залякати українців, але сили ППО працюють на максимум (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються залякати українців своїми ракетними ударами, але сили ППО перебувають у повній бойовій готовності та відпрацьовують на максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Він зазначив, що, зокрема, Київ та Київська область піддаються черговим цинічним ракетним атакам.

"Ворог, витрачаючи колосальні ресурси та смертоносне озброєння, намагається залякати нас. Але кожна попередня, сьогоднішня та будь-яка наступна спроби ракетного терору - отримують і будуть отримувати гідну відсіч від Сил оборони. Ми - незламні!" - написав він.

Так, Павлюк підкреслив, що підрозділи ППО перебувають у повній бойовій готовності і відпрацьовують по запущених ворогом ракетах на максимумі свого потенціалу.

Він просить українців зберігати спокій та вірити у ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві було чути кілька серій вибухів. За даними КМВА, внаслідок атаки було пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

До того ж, у столиці постраждали троє людей внаслідок ворожої атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар воздушная тревога ВСУ
NEWS
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
Нова атака "Шахедів" на Україну: що відомо зараз
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН