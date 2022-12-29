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Россияне пытаются запугать украинцев, но силы ПВО работают на максимум, - Сухопутные войска

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Четверг 29 декабря 2022 10:37
Россияне пытаются запугать украинцев, но силы ПВО работают на максимум, - Сухопутные войска Фото: россияне пытаются запугать украинцев, но силы ПВО работают на максимум (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются запугать украинцев своими ракетными ударами, но силы ПВО находятся в полной боевой готовности и отрабатывают на максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Он отметил, что, в частности, Киев и Киевская область подвергаются очередным циничным ракетным атакам.

"Враг, тратя колоссальные ресурсы и смертоносное вооружение, пытается запугать нас. Но каждая предыдущая, сегодняшняя и любая последующая попытки ракетного террора - получают и будут получать достойный отпор от Сил обороны. Мы - несокрушимы!" - написал он.

Так, Павлюк подчеркнул, что подразделения ПВО находятся в полной боевой готовности и отрабатывают по запущенным врагом ракетам на максимуме своего потенциала.

Он просит украинцев сохранять спокойствие и верить в ВСУ.

Напомним, сегодня утром в Киеве было слышно несколько серий взрывов. По данным КМВА, в результате атаки были повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка.

К тому же, в столице пострадали три человека в результате вражеской атаки.

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