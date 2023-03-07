У Луганській області окупанти поповнюють резерви і знову готуються до атак, - Гайдай

Ситуація у Луганській області станом на 7 березня повністю контрольована. Російські війська відійшли, аби поповнити резерви для нових наступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Кількість хвиль наступу і в напрямку Білогорівки, і напрямок Кремінна-Лиман, то сьогодні більш-менш поки що ситуація стабільна. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки вони (окупанти, - ред.) відтягнулися, щоб знову в черговий раз поповнити свої резерви і знову підуть у наступи", - заявив голова області. Водночас Гайдай наголосив, що ситуація у Луганській області напружена, оскільки окупаційні війська збільшили кількість артилерійських обстрілів.