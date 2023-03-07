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У Луганській області окупанти поповнюють резерви і знову готуються до атак, - Гайдай

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Кремінна, Вівторок 07 березня 2023 11:18
У Луганській області окупанти поповнюють резерви і знову готуються до атак, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація у Луганській області станом на 7 березня повністю контрольована. Російські війська відійшли, аби поповнити резерви для нових наступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Кількість хвиль наступу і в напрямку Білогорівки, і напрямок Кремінна-Лиман, то сьогодні більш-менш поки що ситуація стабільна. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки вони (окупанти, - ред.) відтягнулися, щоб знову в черговий раз поповнити свої резерви і знову підуть у наступи", - заявив голова області.

Водночас Гайдай наголосив, що ситуація у Луганській області напружена, оскільки окупаційні війська збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Гайдай заявив, що найважчими ділянками фронту у регіоні залишається Білогорівка та напрямок Кремінної.

Також він зазначив, що росіяни постійно змінюють тактику біля Кремінної Луганської області.

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