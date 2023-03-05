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Гайдай назвав найважчі ділянки фронту в Луганській області

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Луганськ, Неділя 05 березня 2023 10:55
Гайдай назвав найважчі ділянки фронту в Луганській області Фото: Кремінна та Білогорівка залишаються самими "гарячими" точками Луганського напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кремінна та Білогорівка залишаються самими "гарячими" точками Луганського напрямку. Тут продовжуються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ситуація в нас залишається по всіх напрямках достатньо складною, але контрольованою. Найважчі ділянки сьогодні - це Кремінна та Білогорівка. На Кремінній там взагалі зосередили всі зусилля. Російсько-окупаційні війська намагаються все ж таки продавити наших захисників, отримати там певний якийсь успіх, тому вони постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти. Тобто там наступи до трьох рот піхоти", - розповів він.

Крім того, за його словами, Білогорівка постійно обстрілюється. Але там, так само ЗСУ "відбивають хвилі наступу".

"Тобто ситуація достатньо складна, але все ж таки ніяких проривів немає, зараз ситуація постійно контрольована", - констатував очільник регіону.

Раніше Гайдай розповів, що росіяни постійно змінюють тактику біля Кремінної Луганської області.

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