Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курської області: в ISW розповіли про обстановку

Армія Росії активізувала спроби витіснити угруповання Збройних сил України в Курській області. Бойові дії ведуться в населених пунктах у районі міста Суджа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними оприлюднених 8 березня геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно захопили село Черкаське Поречне на північ від Суджі.

Російські військові блогери стверджують, що підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) та 1427-го мотострілецького полку (сформованого під час часткового призову в запас у 2022 році) просуваються в районі Черкаського Поречного.

Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що повітряно-десантні підрозділи захопили Лебедівку (на захід від Суджі), а інший блогер стверджував, що російська армія захопила Кубаткін (на північ від Суджі) та просунулися на відстань до восьми кілометрів вглиб українського виступу.

Російське джерело стверджувало, що бої тривають уздовж лінії Лебедівка - Кубаткін - Бондарівка (на північному заході та сході від Суджі), але ситуація в цій місцевості незрозуміла.

За даними російських джерел, війська РФ, включно з підрозділами 22-го мотострілецького полку (72-та мотострілецька дивізія), захопили Вікторівку та Миколаївку. В той час як підрозділи 9-го мотострілецького полку (18-а мотострілецька дивізія, 11-а АК Ленінградський воєнний округ) та 34-ї мотострілецької бригади (49-та загальновійськова армія, Південний військовий округ) просуваються в районі Малої Локни (всі на північний захід від Суджі).

Російські військові блогери стверджують, що підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) наступають на Нікольський (на північний захід від Суджі). Блогери стверджують, що російські та чеченські підрозділи спецназу "Ахмат" захопили Мартинівку (на північний схід від Суджі), а підрозділи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) просуваються на захід від Курилівки (на південь від Суджі).

Російський військовий блогер стверджує, що російські сили нещодавно скористалися невдалою ротацією українських військ для просування під Суджею, а неназваний український командир, який діє в Курській області, повідомив New York Post, що приблизно від 8 до 10 російських машин нещодавно прорвалися через українські позиції під Суджею і змогли швидко просунутися вперед. Імовірно він мав на увазі нещодавнє просування російських військ на південь від Суджі між Курилівкою та Гуєво.

Атаки на місто Суджа

Крім того, зазначають в ISW, 8 березня російські війська також почали атаки на місто Суджа. Російські блогери стверджували, що біля населеного пункту атакують елементи чеченської спецгрупи "Аїда", 30-го мотострілецького полку, 11-ї бригади повітряно-десантних військ, штурмового загону "Ветеран" (Добровольчий корпус Росії) та 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія).

Російські та українські джерела повідомляли, що війська РФ намагалися таємно атакувати за українськими позиціями в Суджі через підземний газопровід, але робили суперечливі заяви щодо результату цієї атаки.

Російський блогер стверджував, що армія РФ атакує центральну частину Суджі та промислову зону міста. Російські військові блогери підтвердили, що ЗСУ утримують позиції в Суджі та що деякі українські підрозділи відступають до міста з позицій, розташованих на північ від міста.

Росіяни ускладнюють логістику ЗСУ

Тим часом російські війська підривають мости у Курській області та вздовж міжнародного кордону. Ймовірно таким чином росіяни намагаються не дозволити українським військам вийти з Курської області в Україну.

Блогери РФ стверджують, що російські війська зруйнували міст на північ від Суджі на трасі Н-07 Суми-Суджа (відома в Росії як траса Р-200) і що російські війська намагаються перешкодити українським військовим відступити до Суджі.

Інший російський блогер стверджує, що підрозділи російського 177-го морського піхотного полку зруйнували міст через річку Псел між населеними пунктами Миропілля (Сумська область) і Горналь (Курська область) для погіршення логістики ЗСУ.

Російські блогери стверджують, що війська РФ продовжують повільно просуватися на півночі Сумської області біля сіл Басівка та Новеньке (обидва на північний схід від міста Суми), та що російські обстріли перекрили трасу Н-07.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська мають намір перекрити трасу Н-07, щоб ускладнити українську логістику в Курській області та підтримати російські зусилля з оточення українського виступу з півдня.