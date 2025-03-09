Россияне пытаются вытеснить ВСУ из Курской области: в ISW рассказали об обстановке

Армия России активизировала попытки вытеснить группировку Вооруженных сил Украины в Курской области. Боевые действия ведутся в населенных пунктах около города Суджа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным обнародованных 8 марта геолокационных кадров, российские войска недавно захватили село Черкасское Поречное к северу от Суджи.

Российские военные блогеры утверждают, что подразделения 30-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 1427-го мотострелкового полка (сформированного во время частичного призыва в запас в 2022 году), продвигаются в районе Черкасского Поречного.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что воздушно-десантные подразделения захватили Лебедевку (к западу от Суджи), а другой блогер утверждал, что российская армия захватила Кубаткин (к северу от Суджи) и продвинулись на расстояние до восьми километров вглубь украинского выступа.

Российский источник утверждал, что бои продолжаются вдоль линии Лебедевка - Кубаткин - Бондаревка (на северо-западе и востоке от Суджи), однако ситуация в этой местности не ясна.

По данным российских источников, войска РФ, включая подразделения 22-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия), захватили Викторовку и Николаевку. В то время, как подразделения 9-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия, 11-я АК Ленинградский военный округ) и 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ) продвигаются в районе Малой Локны (все к северо-западу от Суджи).

Российские военные блогеры утверждают, что подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) наступают на Никольский (северо-западнее Суджи). Блогеры утверждают, что российские и чеченские подразделения спецназа "Ахмат" захватили Мартыновку (к северо-востоку от Суджи), а подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) продвигаются на запад от Куриловки (к югу от Суджи).

Российский военный блогер утверждает, что российские силы недавно воспользовались неудачной ротацией украинских войск для продвижения под Суджей, а неназванный украинский командир, действующий в Курской области, сообщил изданию New York Post, что примерно от 8 до 10 российских машин недавно прорвались через украинские позиции под Суджей и смогли быстро продвинуться вперед. Вероятно он имел в виду недавнее продвижение российских войск к югу от Суджи между Куриловкой и Гуево.

Атаки на город Суджа

Кроме того, отмечают в ISW, российские войска также начали атаки на сам город Суджа 8 марта. Российские блогеры утверждали, что вблизи населенного пункта атакуют элементы чеченской спецгруппы "Аида", 30-го мотострелкового полка, 11-й бригады воздушно-десантных войск, штурмового отряда "Ветеран" (Добровольческий корпус России) и 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия).

Российские и украинские источники сообщали, что войска РФ пытались тайно атаковать за украинскими позициями в Судже через подземный газопровод, но делали противоречивые заявления о результате этой атаки.

Российский блогер утверждал, что армия РФ атакует центральную часть Суджи и промышленную зону города. Российские военные блогеры подтвердили, что ВСУ удерживают позиции в Судже и что некоторые украинские подразделения отступают в город с позиций, расположенных к северу от города.

Россияне усложняют логистику ВСУ

Тем временем российские войска подрывают мосты в Курской области и вдоль международной границы. Вероятно таким образом россияне пытаются не позволить украинским войскам выйти из Курской области на территорию Украины.

Блогеры РФ утверждают, что российские войска разрушили мост к северу от Суджи на трассе Н-07 Сумы-Суджа (известная в России как трасса Р-200) и что российские войска пытаются помешать украинским военным отступить в Суджу.

Другой российский блогер утверждает, что подразделения российского 177-го морского пехотного полка разрушили мост через реку Псел между населенными пунктами Мирополье (Сумская область) и Горналь (Курская область) для ухудшения логистики ВСУ.

Российские блогеры утверждают, что войска РФ продолжают медленно продвигаться на севере Сумской области возле сел Басовка и Новенькое (оба к северо-востоку от города Сумы), и что российские обстрелы перекрыли трассу Н-07.

"Согласно предварительной оценке ISW, российские войска намерены перекрыть трассу Н-07, чтобы усложнить украинскую логистику в Курской области и поддержать российские усилия по окружению украинского выступления с юга", - говорится в отчете.