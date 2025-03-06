Україна вже працює над альтернативними джерелами розвідданих, - Умєров
Україна ще не знає деталей щодо обмеження США доступу до розвідданих. Водночас вже ведеться робота над альтернативними джерелами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні.
Умєров зауважив, що Україна ще не отримала від США інформації щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних.
Однак, міністр наголосив, що зараз вже йде робота над альтернативами.
“Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також”, - сказав Умєров.
Призупинення обміну розвідданими США з Україною
Нагадаємо, що вчора, 5 березня, ЗМІ повідомили, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії.
Однак в повідомленні вказувалось, що Штати нібито й надалі передають дані для ударів по позиціях росіян на окупованих територіях. Хоча трохи пізніше з'ясувалось, що мова йде про повне припинення обміну.
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) зрештою підтвердив, що Вашингтон призупинив поставку озброєння, а також обмін розвідувальними даними з Україною.
Крім того, за даними Politico, Україна отримувала 80% розвідданих від союзників. Більша частина інформації надходила саме від Сполучених Штатів Америки
Проте варто зауважити, що сьогодні стало відомо, що Франція готова замінити Сполучені Штати Америки в питанні надання розвідувальної інформації Україні.
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