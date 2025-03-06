Україна вже працює над альтернативними джерелами розвідданих, - Умєров

Україна ще не знає деталей щодо обмеження США доступу до розвідданих. Водночас вже ведеться робота над альтернативними джерелами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні.

Умєров зауважив, що Україна ще не отримала від США інформації щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних.

Однак, міністр наголосив, що зараз вже йде робота над альтернативами.

“Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також”, - сказав Умєров.