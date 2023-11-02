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Росія хоче створити "військові суди" на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: російські окупанти влаштовують військові суди на ТОТ (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Російська окупаційна влада намагається сформувати "військову судову систему" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Відомо, що на даний момент російські загарбники намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях "військові суди", до яких планують залучати колаборантів.

Як зазначають у повідомленні, "судді" будуть завезені з Росії, однак ворог планує набрати персонал з місцевих мешканців. Для цього росіяни шукають колаборантів на посаду помічника "судді", "секретарів" та працівників "канцелярії".

"Оскільки ворогу потрібні не професійні якості, а саме українці для "легалізації" окупації, то вимог для таких працівників мінімальні – місцева прописка й паспорт країни-терориста. Досвід чи диплом справжнього ВНЗ не потрібен", - пояснили у ЦНС.

Незаконні судилища

Зазначимо, що незаконні слухання щодо українських військовополонених у Росії проходять на постійній основі.

Так, наприкінці вересня у Ростові-на-Дону пройшло судилище над 24-ма захисниками Маріуполя з полку "Азов".

Раніше, у червні, в Росії відбулося засідання "суду" над 22 українськими військовополоненими, які захищали Маріуполь та потрапили в полон у травні 2022 року. При цьому, як повідомляє Associated Press, вісім із полонених - жінки, які працювали кухарями у полку "Азов".

Росія цинічно звинувачує українських полонених у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях щодо повалення влади в "ДНР".

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