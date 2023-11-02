Росія хоче створити "військові суди" на окупованих територіях, - ЦНС

Російська окупаційна влада намагається сформувати "військову судову систему" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Відомо, що на даний момент російські загарбники намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях "військові суди", до яких планують залучати колаборантів. Як зазначають у повідомленні, "судді" будуть завезені з Росії, однак ворог планує набрати персонал з місцевих мешканців. Для цього росіяни шукають колаборантів на посаду помічника "судді", "секретарів" та працівників "канцелярії". "Оскільки ворогу потрібні не професійні якості, а саме українці для "легалізації" окупації, то вимог для таких працівників мінімальні – місцева прописка й паспорт країни-терориста. Досвід чи диплом справжнього ВНЗ не потрібен", - пояснили у ЦНС.