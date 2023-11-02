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Россия хочет создать "военные суды" на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: российские оккупанты устраивают военные суды на ВОТ (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупационные власти пытаются сформировать "военную судебную систему" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Известно, что на данный момент российские захватчики пытаются сформировать на временно оккупированных территориях "военные суды", к которым планируют привлекать коллаборантов.

Как отмечают в сообщении, "судьи" будут завезены из России, однако враг планирует набрать персонал из местных жителей. Для этого россияне ищут коллаборантов на должность помощника "судьи", "секретарей" и работников "канцелярии".

"Поскольку врагу нужны не профессиональные качества, а именно украинцы для "легализации" оккупации, требования для таких работников минимальны - местная прописка и паспорт страны-террориста. Опыт или диплом настоящего вуза не нужен", - пояснили в ЦНС.

Незаконные судилища

Отметим, что незаконные слушания по украинским военнопленным в России проходят на постоянной основе.

Так, в конце сентября в Ростове-на-Дону прошло судилище над 24 защитниками Мариуполя из полка "Азов".

Ранее, в июне, в России состоялось заседание "суда" над 22 украинскими военнопленными, защищавшими Мариуполь и попавшими в плен в мае 2022 года. При этом, как сообщает Associated Press, восемь из пленных - женщины, работавшие поварами в полку "Азов".

Россия цинично обвиняет украинских пленных в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "ДНР".

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