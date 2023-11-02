Россия хочет создать "военные суды" на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские оккупационные власти пытаются сформировать "военную судебную систему" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Известно, что на данный момент российские захватчики пытаются сформировать на временно оккупированных территориях "военные суды", к которым планируют привлекать коллаборантов. Как отмечают в сообщении, "судьи" будут завезены из России, однако враг планирует набрать персонал из местных жителей. Для этого россияне ищут коллаборантов на должность помощника "судьи", "секретарей" и работников "канцелярии". "Поскольку врагу нужны не профессиональные качества, а именно украинцы для "легализации" оккупации, требования для таких работников минимальны - местная прописка и паспорт страны-террориста. Опыт или диплом настоящего вуза не нужен", - пояснили в ЦНС.