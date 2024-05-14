Росіяни намагаються створити буферну зону в Харківській області, - ISW

Аналітики поки що не фіксували підтверджень того, що російські війська переправилися на південний берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях. 12 травня росіяни вдарили по мостах через річку безпосередньо на захід та схід від міста, а 13 травня почали обстрілювати мости через річку та логістичні маршрути у самому Вовчанську. Через це в розпорядженні Сил оборони залишилися лише два придатних для використання моста через річку Вовча у межах міста.

В ISW не змогли чітко встановити, чому армія РФ націлилася саме на мости, адже вони потрібні агресору для переходу і забезпечення стабільної логістики через річку та подальших наступальних операцій углиб півночі Харківської області. В Інституті припускають, що це свідчить про наміри російських військ негайно здобути перемогу в неукріпленому районі на півночі України.

Крім того, в ніч на 12 травня і впродовж дня 13 травня, російські війська також перекидали бронетехніку до цього району, зокрема атакували Вовчанськ невстановленою кількістю танків.

"Розгортання бронетехніки в цьому районі свідчить про те, що російські війська прагнуть швидко здобути перемогу, але, схоже, наразі вони не створюють умов для того, щоб ця перемога була досягнута на південному березі річки Вовча в глибині північної частини Харківської області. Ці фактори вказують на те, що росіяни, ймовірно, намагаються створити обіцяну "буферну зону" в прикордонній зоні замість того, щоб просуватися вглиб Харківської області або в напрямку Харкова", - йдеться у звіті ISW.

Буферна зона

Раніше російський диктатор Володимир Путін та інші офіційні особи Кремля неодноразово пропонували створити "демілітаризовану буферну зону" на теренах окупованої України для захисту території РФ від українських ударів. 13 травня посол Росії у США Анатолій Антонов безпосередньо пов'язав зі створенням такої буферної зони активізацію російських наступальних операцій на південь від Бєлгородської області.

Українські та західні офіційні особи також нещодавно заявили, що російські війська мають намір створити 10-кілометрову буферну зону в Харківській області. Інститут вивчення війни повідомляв, що така зона одночасно наблизить російські війська до міста Харкова в радіусі досяжності ствольної артилерії та виведе головні російські логістичні центри з-під досяжності цього типу артилерії.

Один з українських бойових командирів висловив занепокоєння тим, що укріплення ЗСУ на півночі Харківської області не розташовані вздовж безпосереднього міжнародного кордону, що дозволяє російським військам швидко та відносно неглибоко просуватися вперед. Водночас, вище командування нещодавно заявило про створення Силами оборони багатошарової глибоко ешелонованої оборони в глибині області, що збігається з доповідями інших бойових командирів.

"Нинішні темпи просування росіян, не є гарантією продовження подальшого наступу армії РФ. Хоча агресор і зберігає суттєві резерви для використання початкових успіхів на цьому напрямку", - йдеться у звіті ISW.