Россияне пытаются сдержать наступление украинских военных под Бердянском, - ВСУ

Российские оккупанты пытаются сдерживать наступление украинских воинов в районе Бердянска. В частности, враг не покидает попыток захватить Марьинку.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина .

Силы обороны продолжают противостоять вражеским штурмам на Авдеевском направлении. В частности, враг ведет активную оборону на Бердянском направлении, пытаясь нивелировать наступательные действия украинских подразделений.

За прошедшие сутки россияне 20 раз атаковали украинские позиции на Таврическом направлении и совершили 559 обстрелов.

"Российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью захвата Марьинки и создания условий для охвата Авдеевки. Противник штурмовал с задачей овладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, наступал штурмовыми группами. В городе Марьинка наши защитники отбили все вражеские атаки", - пояснил Шершень.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

ВСУ активизировали наступательные действия на Бердянском направлении. В частности, воины освободили несколько населенных пунктов на западе Донецкой области и востоке Запорожской области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за прошедшие сутки ВСУ прошли вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров.

Между тем по состоянию на утро 13 июня удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно: