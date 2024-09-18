Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в Донецькій області, - Генштаб

З початку доби 18 вересня на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Більше половини від загальної кількості боїв відбулися на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар із використанням однієї ракети, 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 532 дрони-камікадзе та здійснили майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська і Тихого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники зупинили всі 15 ворожих атак.

На Лиманському напрямку за день російські війська 18 разів штурмували позиції Сил оборони біля Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. Два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали три наступальні дії окупаційних військ у районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На цей момент одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої гори. Сили оборони зупинили усі чотири атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 12 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Миколаївки, Красного Яру, Воздвиженки, Миролюбівки та Маринівки. Наші захисники відбили 37 штурмів, ще два боєзіткнення продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, були знешкоджені 310 окупантів, з них 120 - безповоротно. Також знищено три танки, три бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки. Ще п’ять танків, одну ББМ, дві артилерійські системи та 15 автомобілів було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Першого, Українська, Цукуриного, Дального, Георгіївки та Костянтинівки. Тридцять вісім боєзіткнень завершено, ще два - досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 70 осіб. Також знищено один танк і бойову броньовану машину.

На Времівському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи біля Катеринівки та Богоявленки. Зараз ще тривають чотири атаки окупантів.

На інших напрямках - без особливих змін.