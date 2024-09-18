Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, - Генштаб
С начала суток 18 сентября на фронте произошло 153 боевых столкновения. Более половины от общего количества боев произошли на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 532 дроны-камикадзе и осуществили почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники остановили все 15 вражеских атак.
На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз штурмовали позиции Сил обороны у Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Северском направлении наши защитники отражали три наступательные действия оккупационных войск в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. На данный момент одно боевое столкновение еще продолжается.
На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили все четыре атаки захватчиков.
На Торецком направлении произошло 12 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отбиты.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 39 раз атаковал в районах Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Николаевки, Красного Яра, Воздвиженки, Миролюбовки и Мариновки. Наши защитники отбили 37 штурмов, еще два боестолкновения продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, были обезврежены 310 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Также уничтожены три танка, три боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники. Еще пять танков, одна ББМ, две артиллерийские системы и 15 автомобилей были повреждены.
На Кураховском направлении враг совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Первого, Украинского, Цукурино, Дального, Георгиевки и Константиновки. Тридцать восемь боестолкновений завершены, еще два - до сих пор продолжаются.
На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожен один танк и боевая бронированная машина.
На Времовском направлении противник шесть раз атаковал наши подразделения возле Катериновки и Богоявленки. Сейчас еще продолжаются четыре атаки оккупантов.
На других направлениях - без особых изменений.
Ситуация на фронте
Напомним, вечером 18 сентября россияне снова атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В ряде южных и центральных областей объявлена воздушная тревога.
Тем временем в Сумах прогремел мощный взрыв. После этого в городе частично исчезла электроэнергия.
В ночь на среду украинские военные взорвали дронами-камикадзе большой склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области.
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