В низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:

Дрони на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний.

Військові також повідомили про дрони у північній та західній частині Миколаївської області, рухаються північно-західним курсом.

Крім того, БпЛА рухаються у південній частині Вінницької області північно-західним курсом.

Також дрони виявлені у північній частині Одеської області, прямують курсом на Вінницьку область.

Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників з Херсонської області курсом у напрямку Миколаївської області.

Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі у повітряному просторі України зафіксовані від 15 до 20 ворожих безпілотників.

Дрони також виявлені у південній частині Вінницької області, рухаються на захід.

Крім того, БпЛА рухаються у північній частині Одеської області, курс північно-західний.

Згодом безпілотники також були виявлені у Миколаївській області, рухаються північно-західним курсом.

Також дрони рухалися на межі Миколаївської та Кіровоградської областей на північ.

Спочатку військові повідомляли, що БпЛА рухаються у центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

Ситуація на фронті

З початку доби на фронті відбулися понад 100 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на двох напрямках у Донецькій області.

Близько 22:00 у Сумах пролунав вибух, після чого у місті частково зникла електроенергія.

Військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає, що росіяни готують новий масштабний обстріл України. Ймовірно агресор буде атакувати цивільну інфраструктуру.

В ніч на середу, 18 вересня, українські військові підірвали великий склад боєприпасів у місті Торопець Тверської області РФ. На ньому зберігалися багато тонн снарядів і ракет, якими агресор планував обстрілювати Україну.

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