Росіяни намагаються прорвати кордон у Сумській області біля Новенького, - ДПСУ

"Сказати, що росіяни там (біля Новенького, - ред.) прорвали кордон невірно. Звісно, що намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій. Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути нашу лінію кордону, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають у Курській області", - сказав Демченко.

Як пояснив Демченко, головним завдання для українських бійців, є недопущення перетину кордону ворогом.

"Бо це їхня задача і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке", - додав він.

За словами речника ДПСУ, на напрямку ворог не може використовувати техніку, у зв'язку з чим відправляє маленькі штурмові групи, які повинні зайти якомога глибше на територію України й закріпитись.