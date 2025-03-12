Россияне пытаются прорвать границу в Сумской области возле Новенького, - ГПСУ

"Сказать, что россияне там (возле Новенького, - ред.) прорвали границу неверно. Конечно, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий. Чтобы развить свой успех, они пытаются также пересечь нашу линию границы, чтобы осуществить окружение наших сил, которые находятся в Курской области", - сказал Демченко.

Как пояснил Демченко, главной задачей для украинских бойцов, является недопущение пересечения границы врагом.

"Потому что это их задача и это то, что мы сейчас фиксируем в направлении населенного пункта Новенькое", - добавил он.

По словам представителя ГПСУ, на направлении враг не может использовать технику, в связи с чем отправляет маленькие штурмовые группы, которые должны зайти как можно глубже на территорию Украины и закрепиться.