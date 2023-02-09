Росіяни намагаються "продавити" українську оборону на Кремінському напрямку, - Гайдай

За його словами окупанти суттєво збільшились кількість атак та обстрілів в Луганській області за останній час.

"Саме на Кремінському напрямку вони (росіяни - ред.) намагаються розвивати успіх, "продавлювати" оборону наших захисників, але на сьогоднішній день вони суттєвого успіху не мають. Там стійко тримають Сили оборони України свої позиції", - сказав Гайдай.

Голова ОВА також зазначив, що наші захисники не обстрілюють тимчасово окуповані пункти такою "ковдрою" як росіяни, які знищують село за селом. За словами Гайдая, у захоплених пунктах точково відбувається "бавовна", але навіть місцеві кажуть, що якщо не знаходитись біля казарм або складів з боєкомплектами, то цивільним нічого не загрожує.

Натомість наші деокуповані пункти, як Невське, Макіївка та Новоселівське, знищуються до фундаментів. Там щоденно продовжуються обстріли з боку окупаційних військ.

Окрім того, Гайдай відреагував на дані аналітиків, які зазначають, що Діброва нібито знаходиться у так званій "червоній зоні". Він зазначив, що робити остаточні висновки передчасно, адже ситуація змінюється протягом декількох годин, військові то відходять, то звільняють території.

Нагадаємо, Гайдай зазначав, що на Кремінському напрямку зараз спостерігається максимальна ескалація.

Як повідомлялося раніше, загарбники можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого.

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