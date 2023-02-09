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Россияне пытаются "продавить" украинскую оборону на Кременском направлении, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска пытаются "продавить" оборону украинских защитников на Кременском направлении, однако наши бойцы стойко удерживают позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, оккупанты существенно увеличились количество атак и обстрелов в Луганской области за последнее время.

"Именно на Кременском направлении они (россияне - ред.) пытаются развивать успех, "продавливать" оборону наших защитников, но на сегодняшний день они существенного успеха не имеют. Там стойко держат Силы обороны Украины свои позиции", - сказал Гайдай.

Глава ОВА также отметил, что наши защитники не обстреливают временно оккупированные пункты таким "одеялом" как россияне, которые уничтожают село за селом. По словам Гайдая, в захваченных пунктах точечно происходят "хлопки", но даже местные говорят, что если не находиться возле казарм или складов с боекомплектами, то гражданским ничего не угрожает.

Наши деоккупированные пункты, как Невское, Макеевка и Новоселовское, уничтожаются до фундаментов. Там ежедневно продолжаются обстрелы со стороны оккупационных войск.

Кроме того, Гайдай отреагировал на данные аналитиков, которые отмечают, что Диброва якобы находится в так называемой "красной зоне". Он отметил, что делать окончательные выводы преждевременно, ведь ситуация меняется в течение нескольких часов, военные то уходят, то освобождают территории.

Напомним, Гайдай отмечал, что на Кременском направлении сейчас наблюдается максимальная эскалация.

Как сообщалось ранее, захватчики могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля.

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