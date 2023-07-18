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Росіяни намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку, - Череватий

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого на брифінгу.

"Тут (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) ворог намагається перехопити ініціативу. Сили оборони стримують його", - сказав він.

Череватий зазначив, що цей напрямок є лідером за артилерійськими ударами. Так, за добу росіяни 536 разів били різними типами й калібрами артилерії.

Також на цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів. Наші військові знищили 34 загарбників та поранили ще 115. Вони також підбили російський танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку "Піон", дві гармати, безпілотник, три склади боєприпасів та сім авто, які підвозили боєприпаси.

Загострення на Лимано-Куп'янському напрямку

Раніше військові експерти у коментарі РБК-Україна зазначали, що окупанти можуть активізувати наступ на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Окрім того, Череватий повідомляв, що загарбники зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч військових. Це майже стільки ж солдатів, скільки й брало участь у війні в Афганістані.

До того ж, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що росіяни перейшли в наступ на Куп'янському напрямку. За його словами, загарбники поставили собі за мету розгромити наші війська в районі Куп'янська і продовжити просування.

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КупянскВійна Росії проти України