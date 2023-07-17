Обстановка складна, але ЗСУ рухаються вперед: Сирський про ситуацію на Східному напрямку

Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною, проте українські військові продовжують рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського , яку приводить Military Media Center.

Ситуація під Бахмутом

З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

Обстановка в районі Куп'янська

Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківської області.

Бої на Лиманському напрямку

Сирський повідомив, що він окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку.

Нагородження військових

"У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань. Звичайно, зустрівся з нашими військовослужбовцями у кожній із бригад, вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій", - повідомив Сирський.

За його словами, всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Наразі обстановка складна, але Збройні сили України рухаються вперед.

Наступ ЗСУ та втрати Росії

Вчора повідомлялось, що українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку. Захисники просунулися на відстань понад кілометр.

Також втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових.