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Россияне пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении, - Череватый

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого на брифинге.

"Здесь (на Лимано-Купянском направлении - ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его", - сказал он.

Череватый отметил, что это направление является лидером по артиллерийским ударам. Так, за сутки россияне 536 раз били разными типами и калибрами артиллерии.

Также на этом направлении произошло восемь боевых столкновений и 10 авианалетов. Наши военные уничтожили 34 захватчика и ранили еще 115. Они также подбили российский танк Т-72, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Пион", две пушки, беспилотник, три склада боеприпасов и семь авто, которые подвозили боеприпасы.

Обострение на Лимано-Купянском направлении

Ранее военные эксперты в комментарии РБК-Украина отмечали, что оккупанты могут активизировать наступление на Лиманском и Купянском направлениях.

Кроме того, Череватый сообщал, что захватчики сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч военных. Это почти столько же солдат, сколько участвовало в войне в Афганистане.

К тому же, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении. По его словам, захватчики задались целью разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить продвижение.

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