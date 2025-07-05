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РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Субота 05 липня 2025 09:35
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РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби російські війська здійснили 183 бойові зіткнення по всій лінії фронту. Основна активність зафіксована на Покровському, Лиманському та Північно-Слобожанському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо

За уточненими даними, Росія завдала:

  • 4 ракетних ударів,
  • 74 авіаударів (із застосуванням 117 керованих авіабомб),
  • 6312 обстрілів, із них 118 – з РСЗВ,
  • 5250 ударів дронами-камікадзе.

Авіаудари ворог завдавав по Середині-Буді (Сумщина), Вільхуватці (Харківщина), Кривому Рогу та Новопавлівці (Дніпропетровщина), Костянтинівці, Андріївці-Клевцовому (Донеччина), Кам’янському, Веселянці, Приморському, Малій Токмачці, Степногірську, Білогір’ї (Запоріжжя), Одрадокам’янці (Херсонщина).

Авіація та артилерія Сил оборони України уразили:

  • 10 районів зосередження живої сили та техніки РФ,
  • 3 артсистеми,
  • 1 ППО,
  • 1 пункт управління БпЛА,
  • 1 склад БК,
  • 5 інших важливих об’єктів ворога.

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський - 17 атак, 13 авіаударів, 290 обстрілів, із них 9 з РСЗВ.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Південно-Слобожанський - 10 атак у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та в напрямку Кутьківки.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Куп’янський - 8 атак поблизу Голубівки, Загризового, Зеленого Гаю.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Лиманський - 27 атак у районах Надії, Греківки, Карпівки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Торського, Діброви та Григорівки.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Сіверський - 3 атаки в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Торецький - 11 атак поблизу Романівки, Русиного Яру та Яблунівки.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Покровський - найгарячіший напрямок. Відбито 66 атак у районах Полтавки, Новоторецького, Разіного, Миролюбівки, Променя, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки та Олексіївки.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Новопавлівський - 17 атак у районах Ялти, Зірки, Запоріжжя, Комара, Воскресенки, Шевченка.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Оріхівський - 3 атаки біля Кам’янського та Новоандріївки.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Придніпровський - 3 спроби прориву в районі Антонівського мосту.

РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Краматорський і Гуляйпільський - без бойових зіткнень.

Волинський і Поліський – активності ворога не зафіксовано.

Втрати Росії у війні

Зауважимо, що на сьогодні, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, три ракети та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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