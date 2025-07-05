РФ штурмує фронт на десяти напрямках, ЗСУ відбивають атаки: нові дані Генштабу

Протягом минулої доби російські війська здійснили 183 бойові зіткнення по всій лінії фронту. Основна активність зафіксована на Покровському, Лиманському та Північно-Слобожанському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Волинський і Поліський – активності ворога не зафіксовано.

Краматорський і Гуляйпільський - без бойових зіткнень.

Покровський - найгарячіший напрямок. Відбито 66 атак у районах Полтавки, Новоторецького, Разіного, Миролюбівки, Променя, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки та Олексіївки.

Сіверський - 3 атаки в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

Лиманський - 27 атак у районах Надії, Греківки, Карпівки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Торського, Діброви та Григорівки.

Південно-Слобожанський - 10 атак у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та в напрямку Кутьківки.

Північно-Слобожанський і Курський - 17 атак, 13 авіаударів, 290 обстрілів, із них 9 з РСЗВ.

Авіаудари ворог завдавав по Середині-Буді (Сумщина), Вільхуватці (Харківщина), Кривому Рогу та Новопавлівці (Дніпропетровщина), Костянтинівці, Андріївці-Клевцовому (Донеччина), Кам’янському, Веселянці, Приморському, Малій Токмачці, Степногірську, Білогір’ї (Запоріжжя), Одрадокам’янці (Херсонщина).

Втрати Росії у війні

Зауважимо, що на сьогодні, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, 306 безпілотних літальних апаратів, три ракети та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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