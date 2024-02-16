Росіяни намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ можуть втратити місто, - ISW

Російські війська проводять тактичне оточення міста Авдіївка в Донецькій області, що може створити умови, які змусять українські війська залишити свої позиції у цьому населеному пункті. Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві послалися на мапу бойових дій, що свідчить про просування російських загарбників до південних околиць Авдіївського коксо-хімічного заводу, а також захоплення позиції Сил оборони "Зеніт" між Авдіївкою та селищем Спартак на околиці тимчасово окупованого Донецька.

В ISW послалися на нещодавні геолокаційні дані, які вказують на те, що російські війська перерізали останню дорогу з Авдіївки, що використовувалася для логістичних цілей. Натомість речник Таврійської групи військ Дмитро Лиховій повідомив, що українські війська наразі використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку для постачання українських сил у південній та східній частинах Авдіївки.

"Російські блогери стверджують, що російські війська просунулися на захід від міста, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які використовуються для логістичних потреб Збройних сил із селищ Ласточкине та Сєверне, хоча ISW поки що не бачив жодних підтверджень цього просування росіян ", - йдеться у звіті.

Лиховій визнав, що українські війська відходять з деяких позицій поблизу Авдіївки, але заявив, що захисники продовжують відбивати у росіян окремі позиції в "сірій зоні". Він повідомив про передислокацію в Авдіївку окремих підрозділів бригад, які контратакують позиції росіян у межах населеного пункту.

"Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак", - йдеться у звіті ISW.

Бої за Авдіївку

Російські війська уже кілька місяців поспіль штурмують Авдіївку. Вони намагаються оточити місто, щоб згодом узяти його під свій контроль. Сили оборони тримають оборону і завдають окупантам величезних втрат. Бої ведуться уже в межах міста.

У четвер, 15 лютого, стало відомо, що на посилення захисту Авдіївки перекинули 3-тю окрему штурмову бригаду. Також військові ЗСУ подбали про запасні шляхи логістичного постачання на випадок перерізання ворогом основного логістичного шляху.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що станом на вечір 15 лютого, ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. У місті тривають запеклі бої з ворогом, "відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках".

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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