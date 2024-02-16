Россияне пытаются окружить Авдеевку, ВСУ могут потерять город, - ISW

Российские войска проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области, что может создать условия, которые заставят украинские войска оставить свои позиции в этом населенном пункте. Силы обороны ожесточенно сопротивляются врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ведомстве сослались на карту боевых действий, которая свидетельствует о продвижении российских захватчиков к южным окраинам Авдеевского коксо-химического завода, а также захвате позиции Сил обороны "Зенит" между Авдеевкой и поселком Спартак на окраине временно оккупированного Донецка.

В ISW сослались на недавние геолокационные данные, которые указывают на то, что российские войска перерезали последнюю дорогу из Авдеевки, которая использовалась для логистических целей. Впрочем, представитель Таврической группы войск Дмитрий Лиховий сообщил, что украинские войска сейчас используют подготовленные вторичные наземные линии связи для снабжения украинских сил в южной и восточной частях Авдеевки.

"Российские блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на запад от города, пытаясь перерезать грунтовые дороги, которые используются для логистических нужд Вооруженных сил из поселков Ласточкино и Северное, хотя ISW пока не видел никаких подтверждений этого продвижения россиян", - говорится в отчете.

Лиховий признал, что украинские войска отходят с некоторых позиций вблизи Авдеевки, но заявил, что защитники продолжают отбивать у россиян отдельные позиции в "серой зоне". Он сообщил о передислокации в Авдеевку отдельных подразделений бригад, которые контратакуют позиции россиян в пределах населенного пункта.

"Российские войска могут завершить окружение некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", - говорится в отчете ISW.

Бои за Авдеевку

Российские войска уже несколько месяцев подряд штурмуют Авдеевку. Они пытаются окружить город, чтобы впоследствии взять его под свой контроль. Силы обороны держат оборону и наносят оккупантам огромные потери. Бои ведутся уже в черте города.

В четверг, 15 февраля, стало известно, что на усиление защиты Авдеевки перебросили 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Также военные ВСУ позаботились о запасных путях логистического снабжения на случай перерезания врагом основного логистического пути.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что по состоянию на вечер 15 февраля, ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. В городе продолжаются ожесточенные бои с врагом, "происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ на угрожающих направлениях".

Более подробно о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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