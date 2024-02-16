В Авдіївці запеклі бої, проводиться маневр на загрозливих напрямках, - Тарнавський

Сили оборони України продовжують захищати Авдіївку від російських загарбників та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського .

Офіцер розповів про ситуацію в Авдіївці станом на четвер, 15 лютого, на одинадцяту вечора, та зазначив, що вона "складна, але контрольована".

"Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", - каже Тарнавський.

Він зауважив, що згідно з прийнятим рішенням відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках.

"Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження", - розповів командувач ОСУВ "Таврія".

За словами Тарнавського, були підготовлені нові позиції та продовжують готуватися "потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв".

"Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами - стійке та ефективне", - йдеться в його повідомленні.

Також офіцер наголосив, що Сили оборони цінують кожен клаптик української землі, але "найвища цінність та пріоритет для нас - збереження життя українського солдата".

"Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій", - повідомив Тарнавський.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, війська РФ уже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, потім взяти його під свій контроль.

Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

Раніше, 15 лютого, стало відомо, що на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду. Також в ЗСУ розповіли, що попри те, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, українські військові подбали про запасні шляхи постачання в місто - на випадок, якщо ворог зможе перерізати основний логістичний шлях.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.