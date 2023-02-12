Росіяни намагаються наступати на сході, а ЗСУ гатили по ворожій ППО та складах боєприпасів, - Генштаб

Російські військові намагаються наступати на сході України. Тим часом наші захисники вдарили по позиції ворожої ППО та складах боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Росіяни не полишають намірів знищити критичну інфраструктуру України та продовжують бити по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.
Протягом 12 лютого окупанти завдали два ракетних удари та здійснили 23 обстріли з РСЗВ.
При цьому загроза подальших ворожих ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Військові закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Загарбники зосереджують основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Посилюють своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.
Тим часом авіація Сил оборони завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію ППО та 2 склади боєприпасів противника.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні два тижні РФ зазнала найбільшої кількості втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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