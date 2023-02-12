Россияне пытаются наступать на востоке, а ВСУ били по вражеской ПВО и складам боеприпасов, - Генштаб

Россияне не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины и продолжают бить по гражданским объектам и жилью мирного населения.

В течение 12 февраля оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили 23 обстрела из РСЗО.

При этом угроза дальнейших вражеских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливают свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяют авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях военные не фиксируют признаки формирования наступательных группировок врага. В течение суток враг обстрелял районы 13 населенных пунктов. Среди них Нововасильевка, Волковка, Кондратовка, Большая Рыбица и Запсилье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная в Харьковской области.

военные не фиксируют признаки формирования наступательных группировок врага. В течение суток враг обстрелял районы 13 населенных пунктов. Среди них Нововасильевка, Волковка, Кондратовка, Большая Рыбица и Запсилье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне провели минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности, это - Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

россияне провели минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности, это - Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском направлении под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали, в частности, Спорное, Васюковка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевка Донецкой области. Всего - 13 населенных пунктов.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали, в частности, Спорное, Васюковка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевка Донецкой области. Всего - 13 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях танковым, минометным и артиллерийским атакам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленко в Донецкие области.

танковым, минометным и артиллерийским атакам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленко в Донецкие области. В Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы Времевки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки в Запорожской области и Никополя Днепропетровской области.

под вражеский огонь попали районы Времевки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки в Запорожской области и Никополя Днепропетровской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня россиян пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Змеевку, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское.

Тем временем авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию ПВО и 2 склада боеприпасов противника.