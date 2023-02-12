Россияне пытаются наступать на востоке, а ВСУ били по вражеской ПВО и складам боеприпасов, - Генштаб

Российские военные пытаются наступать на востоке Украины. Между тем, наши защитники ударили по позиции вражеской ПВО и складам боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Россияне не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины и продолжают бить по гражданским объектам и жилью мирного населения.
В течение 12 февраля оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили 23 обстрела из РСЗО.
При этом угроза дальнейших вражеских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливают свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяют авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.
Тем временем авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию ПВО и 2 склада боеприпасов противника.
Напомним, по данным британской разведки, за последние две недели РФ понесла наибольшее количество потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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