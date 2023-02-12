Росіяни намагаються наступати на сході, а ЗСУ гатили по ворожій ППО та складах боєприпасів, - Генштаб

Російські військові намагаються наступати на сході України. Тим часом наші захисники вдарили по позиції ворожої ППО та складах боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Росіяни не полишають намірів знищити критичну інфраструктуру України та продовжують бити по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Протягом 12 лютого окупанти завдали два ракетних удари та здійснили 23 обстріли з РСЗВ.

При цьому загроза подальших ворожих ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Військові закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Загарбники зосереджують основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Посилюють своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках військові не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога. Цієї доби ворог обстріляв райони 13 населених пунктів. Серед них Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна у Харківській області.

військові не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога. Цієї доби ворог обстріляв райони 13 населених пунктів. Серед них Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна у Харківській області. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка у Луганській області.

росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка у Луганській області. На Бахмутському напрямку під танкові, мінометні та артилерійських обстріли потрапили, зокрема, Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом - 13 населених пунктів.

під танкові, мінометні та артилерійських обстріли потрапили, зокрема, Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом - 13 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках танкових, мінометних та артилерійських атак зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка у Донецькі області.

танкових, мінометних та артилерійських атак зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка у Донецькі області. На Запорізькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки у Запорізькій області та Нікополя Дніпропетровської області.

під ворожий вогонь потрапили райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки у Запорізькій області та Нікополя Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню росіян постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське.

Тим часом авіація Сил оборони завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію ППО та 2 склади боєприпасів противника.