Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках, а ЗСУ б'ють по їхніх позиціях, - Генштаб

Повідомляється, що загроза завдання ворожих ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування, а також дронів-камікадзе залишається по всій Україні.

Протягом 21 січня росіяни здійснили 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з РСЗВ.

Окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів, та зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках росіяни ведуть оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не зафіксовано. До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. Задля підтримання армії у готовності вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. З огляду на це зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів.

Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку агресії РФ. Окрім спільних навчань, на її території триває підготовка російських підрозділів.

Окупанти не припиняють артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ у Харківській області.

На Куп’янському напрямку атакам з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії піддалися райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка у Луганській області.

На Лиманському напрямку загарбники обстріляли Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під російський вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка у Донецькій області

На Новопавлівському ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні у Запорізькій області.

На Херсонському напрямку росіяни знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

Окрім цього, авіація Сил оборони протягом 21 січня завдала 13 ударів по районах зосередження росіян та 2 - по позиціях їх ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження окупантів.