Россияне пытаются наступать на трех направлениях, а ВСУ бьют по их позициям, - Генштаб

Сообщается, что угроза нанесения вражеских ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования, а также дронов-камикадзе остается по всей Украине.

В течение 21 января россияне совершили 26 авиационных ударов и 15 обстрелов с РСЗО.

Оккупанты не отказываются от своих захватнических планов и сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На других направлениях россияне ведут оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не зафиксировано. В Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск. Для поддержания армии в готовности в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. В этот раз до 30 января. Учитывая это, сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов.

Беларусь продолжает оказывать всестороннюю поддержку агрессии РФ. Кроме совместных учений, на ее территории идет подготовка российских подразделений.

Оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. В частности, от минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Бачевск и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечье, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск в Харьковской области.

На Купянском направлении атакам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении захватчики обстреляли Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское, Краснопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому влиянию подверглись позиции наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под российский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области

На Новопавловском враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы более 25 населенных пунктов. В частности, это - Времевка и Новополь в Донецкой области и Ольговском, Гуляйполе, Волшебном, Новоданиловке, Каменском и Плавном в Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне снова обстреляли из всего спектра артиллерии Веселое Запорожской области и Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Приднепровское и Херсон.

Кроме этого, авиация Сил обороны в течение 21 января нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян и 2 - по позициям их ЗРК. Наша артиллерия также поразила район сосредоточения оккупантов.