Росіяни намагаються наступати на Донбасі та обороняються на двох напрямках, - Генштаб

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. При цьому противник веде активну оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.
Протягом 25 листопада ворог завдав чотири ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, а також здійснив сім обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.
Тим часом загарбники продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявними даними, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць.
У Сімферополі окупанти проводять заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.
Окрім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
Військові ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і озброєння у військової техніки окупантів.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Путін зазначає поразки в Україні, тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по мирних містах та цивільній інфраструктурі. Це є жахливим початком зими для українців.
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