Россияне пытаются наступать на Донбассе и обороняются на двух направлениях, - Генштаб

В течение 25 ноября враг нанес четыре ракетных удара по Комышевахе Запорожской области, а также совершил семь обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. При этом Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. При этом Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей россияне продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, а также проведению демонстрационных и провокационных действий.

, в приграничных районах Брянской и Курской областей россияне продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, а также проведению демонстрационных и провокационных действий. На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.

оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях захватчики ведут активную оборону на захваченных ранее рубежах, совершают обстрелы из танков и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадь Луганской области и Торское в Донецкой области.

захватчики ведут активную оборону на захваченных ранее рубежах, совершают обстрелы из танков и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадь Луганской области и Торское в Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменное, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстреляли из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменное, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут активную оборону. Совершили обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожской области.

оккупанты ведут активную оборону. Совершили обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях враг не прекращает обстрелы по районам населенных пунктов Змеевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Огромное Херсонской области и Херсона.

Тем временем захватчики продолжают давление на работников Запорожской АЭС. По имеющимся данным, отдельных работников, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам.

В Симферополе оккупанты проводят мероприятия по информированию населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Военные ракетные войска и артиллерии поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и вооружения в военной технике оккупантов.