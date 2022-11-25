Россияне пытаются наступать на Донбассе и обороняются на двух направлениях, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Между тем, противник ведет активную оборону на Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
В течение 25 ноября враг нанес четыре ракетных удара по Комышевахе Запорожской области, а также совершил семь обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Тем временем захватчики продолжают давление на работников Запорожской АЭС. По имеющимся данным, отдельных работников, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам.
В Симферополе оккупанты проводят мероприятия по информированию населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.
Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.
Военные ракетные войска и артиллерии поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и вооружения в военной технике оккупантов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Путин терпит поражение в Украине, поэтому отвечает еще более жестокими ракетными ударами по мирным городам и гражданской инфраструктуре. Это ужасное начало зимы для украинцев.
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