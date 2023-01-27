Росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках, попри значні втрати, - Генштаб

Російські військові намагаються наступати Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Тим часом наші герої завдають їм значні втрати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Ворог продовжує нарощувати активність застосування авіації на всіх напрямках.
Протягом доби окупанти завдали:
"Внаслідок ударів Російської Федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні", - пише пресслужба.
Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас ворог обороняється на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
"У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу", - додає Генштаб.
Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження ворога, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
"Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8", - пише пресслужба.
Підрозділи ракетних військ й артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили ворога.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 850 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 124 710 військових.
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