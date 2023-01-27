Росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках, попри значні втрати, - Генштаб

Ворог продовжує нарощувати активність застосування авіації на всіх напрямках.

Протягом доби окупанти завдали:

24 авіаційних ударів;

7 ракетних ударів;

30 ударів з РСЗВ.

"Внаслідок ударів Російської Федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні", - пише пресслужба.

Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас ворог обороняється на Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Ситуація на напрямках:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка - Сумської; а також понад 15 населених пунктів в Харківській області, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна;

обстановка без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка - Сумської; а також понад 15 населених пунктів в Харківській області, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна; на Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка в Луганській області;

противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка в Луганській області; на Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області;

під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області; на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області;

вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка;

під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області;

противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області; на Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Доннечині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів;

постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Доннечині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів; на Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон.

"У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу", - додає Генштаб.

Досягнення наших героїв

Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження ворога, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8", - пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ й артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили ворога.