Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, несмотря на значительные потери, - Генштаб

Российские военные пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Тем временем наши герои наносят им значительные потери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Враг продолжает наращивать активность применения авиации на всех направлениях.
В течение суток оккупанты нанесли:
"В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне", - пишет пресс-служба.
Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время враг обороняется на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях.
"Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса", - добавляет Генштаб.
Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.
"В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8", - пишет пресс-служба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы врага.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 850 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 124 710 военных.
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