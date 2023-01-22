Росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках, а ЗСУ б'ють по складах боєприпасів, - Генштаб

Протягом 22 січня росіяни завдали 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару - по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ведуть безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському - оброняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Тим часом мінометних та артилерійських атак зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ у Харківській області.

суттєвих змін немає, наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Тим часом мінометних та артилерійських атак зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ у Харківській області. На Куп’янському напрямку загарбники обстріляли райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку в Луганській області

загарбники обстріляли райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку в Луганській області На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Кузьмине Луганської області.

під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку росіяни з артилерії обстріляли райони 14 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

росіяни з артилерії обстріляли райони 14 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогонь противника потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

під вогонь противника потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка. На Новопавлівському напрямку обстрілів зазнали Богоявленка та Микільське Донецької області.

обстрілів зазнали Богоявленка та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль у Донецькій області та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль у Донецькій області та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не припиняє терор проти цивільного населення. Зокрема, обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Тим часом окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовими. Кількість ліквідованих загарбників уточнюється.

Окрім того, авіація Сил оборони протягом 22 січня завдала три удари по районах зосередження особового складу ворога, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження росіян та два склади боєприпасів.