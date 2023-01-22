Росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках, а ЗСУ б'ють по складах боєприпасів, - Генштаб

Протягом 22 січня росіяни завдали 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару - по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.
Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ведуть безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському - оброняються.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Тим часом мінометних та артилерійських атак зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ у Харківській області.
На Куп’янському напрямку загарбники обстріляли райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку в Луганській області
На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Кузьмине Луганської області.
На Бахмутському напрямку росіяни з артилерії обстріляли райони 14 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
На Авдіївському напрямку під вогонь противника потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.
На Новопавлівському напрямку обстрілів зазнали Богоявленка та Микільське Донецької області.
На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль у Донецькій області та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не припиняє терор проти цивільного населення. Зокрема, обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.
Тим часом окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовими. Кількість ліквідованих загарбників уточнюється.
Окрім того, авіація Сил оборони протягом 22 січня завдала три удари по районах зосередження особового складу ворога, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження росіян та два склади боєприпасів.