Россияне пытаются наступать на четырех направлениях, а ВСУ бьют по складам боеприпасов, - Генштаб

В течение 22 января россияне нанесли 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетного удара - по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведут безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском - оброняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, наступательных группировок врага не зафиксировано. Между тем минометным и артиллерийским атакам подверглись районам населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск в Харьковской области.

существенных изменений нет, наступательных группировок врага не зафиксировано. Между тем минометным и артиллерийским атакам подверглись районам населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск в Харьковской области. На Купянском направлении захватчики обстреляли районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку Луганской области.

захватчики обстреляли районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку Луганской области. На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.

под вражеский огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области. На Бахмутском направлении россияне из артиллерии обстреляли районы 14 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

россияне из артиллерии обстреляли районы 14 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении под огонь противника попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.

под огонь противника попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка. На Новопавловском направлении обстрелов подверглись Богоявленко и Никольское Донецкой области.

обстрелов подверглись Богоявленко и Никольское Донецкой области. В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области. В Херсонском направлении враг не прекращает террор против гражданского населения. В частности, обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Тем временем оккупанты продолжают нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными военными. Число ликвидированных захватчиков уточняется.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение 22 января нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава врага, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения россиян и два склада боеприпасов.