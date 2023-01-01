Росіяни намагаються наступати на Бахмутському напрямку попри шалені втрати, - Генштаб

"Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА "Шахед-136", всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон", - пише пресслужба.

Попри втрату 760 солдатів, окупанти продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також намагаються покращити положення своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському - перегруповує війська", - відзначає Генштаб.

Ситуація на напрямках:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина, Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка Харківської області.

артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина, Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка Харківської області. на Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області.

обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області. на Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське та Діброва Луганської області.

під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське та Діброва Луганської області. на Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. серед них - Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області.

від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. серед них - Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області. на Авдіївському напрямку знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині. на Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по Времівці, Великій Новосілці, Пречистівці, Вугледару та Микільському Донецької області.

противник завдав вогневого впливу по Времівці, Великій Новосілці, Пречистівці, Вугледару та Микільському Донецької області. на Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів. Серед них - Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області.

ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів. Серед них - Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області. на Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

Росіяни продовжують використовувати цивільні заклади для лікування окупантів. Наприклад, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, "польовий шпиталь" розгорнули в місцевій школі, де лікують близько сотні росіян.

"Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнер", - пише пресслужба.

Досягнення наших героїв

Протягом доби авіація завдала 13 ударів по районах ворога.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки росіян.