Росіяни намагаються наступати на Бахмутському напрямку попри шалені втрати, - Генштаб

Попри втрати, росіяни продовжують спроби наступати на Бахмутському напрямку, а низці інших напрямків - намагаються покращити положення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА "Шахед-136", всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон", - пише пресслужба.
Попри втрату 760 солдатів, окупанти продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також намагаються покращити положення своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському - перегруповує війська", - відзначає Генштаб.
Росіяни продовжують використовувати цивільні заклади для лікування окупантів. Наприклад, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, "польовий шпиталь" розгорнули в місцевій школі, де лікують близько сотні росіян.
"Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнер", - пише пресслужба.
Протягом доби авіація завдала 13 ударів по районах ворога.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки росіян.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 106 720 військових.
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