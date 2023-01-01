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Россияне пытаются наступать на Бахмутском направлении, несмотря на безумные потери, - Генштаб

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на потери, россияне продолжают попытки наступать на Бахмутском направлении, а в ряде других направлений - пытаются улучшить положение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БпЛА "Шахед-136", все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по детской больнице города Херсон", - пишет пресс-служба.

Несмотря на потерю 760 солдат, оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском направлении. Также пытаются улучшить положение своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском - перегруппировывает войска", - отмечает Генштаб.

Ситуация на направлениях:

  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено;
  • на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясная Поляна Черниговской области; Нововасильевка, Винторовка, Чернацкое, Уланово, Студенок, Ходино, Искрисковщина, Краснополье и Угроиды в Сумской области и Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцево, Малая Волчья, Меловое, Волчанск, Двуречная, Московка и Каменка Харьковской области;
  • на Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Ольшаны, и Стельмаховка Луганской области;
  • на Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Невское, Ямполовка, Торское и Диброва Луганской области;
  • на Бахмутском направлении от огня разнокалиберной артиллерии пострадали районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Озеряновка Донецкой области.
  • на Авдеевском направлении снова обстреляно Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении противник нанес огневое воздействие по Временке, Большой Новоселке, Пречистовке, Угледару и Никольскому Донецкой области;
  • на Запорожском направлении вражеский огонь фиксировался возле более 15 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривне и Новоданиловка в Запорожской области и Новоселка Херсонской области;
  • на Херсонском направлении от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Львовское, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Антоновка и Херсон.

Россияне продолжают использовать гражданские заведения для лечения оккупантов. Например, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области, "полевой госпиталь" развернули в местной школе, где лечат около сотни россиян.

"Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер", - пишет пресс-служба.

Достижения наших героев

В течение суток авиация нанесла 13 ударов по районам врага.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники россиян.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 760 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 106 720 военных.

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