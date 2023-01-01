Россияне пытаются наступать на Бахмутском направлении, несмотря на безумные потери, - Генштаб

Несмотря на потери, россияне продолжают попытки наступать на Бахмутском направлении, а в ряде других направлений - пытаются улучшить положение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БпЛА "Шахед-136", все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по детской больнице города Херсон", - пишет пресс-служба.
Несмотря на потерю 760 солдат, оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском направлении. Также пытаются улучшить положение своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
"На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском - перегруппировывает войска", - отмечает Генштаб.
Россияне продолжают использовать гражданские заведения для лечения оккупантов. Например, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области, "полевой госпиталь" развернули в местной школе, где лечат около сотни россиян.
"Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер", - пишет пресс-служба.
В течение суток авиация нанесла 13 ударов по районам врага.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники россиян.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 760 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 106 720 военных.
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