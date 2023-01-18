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Россияне пытаются контратаковать возле Кременной и подтягивают новые резервы, - Гайдай

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Украина, Среда 18 января 2023 15:51
Россияне пытаются контратаковать возле Кременной и подтягивают новые резервы, - Гайдай Фото: Россияне пытаются контратаковать возле Кременной и подтягивают новые резервы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"За сутки россияне потеряли в Луганской области около 100 человек личного состава среди десантников и несколько единиц тяжелой техники", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что оккупанты постоянно подвозят новые резервы на Сватовское и Кременское направления. Именно у Кременной россияне пытаются контратаковать.

"Весь берег реки Красная заминирован", - добавил глава области.

Гайдай также объяснил, что россияне перебрасывают технику на другой берег, чтобы вести оборону оттуда.

Напомним, что российские оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.

Украинские военные имеют продвижение вперед вблизи Кременной и Сватового. Куда враг постоянно подбрасывает силы, но ВСУ противодействуют врагу.

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