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Росіяни завезли на окуповані території понад 100 тисяч мігрантів з Азії, - ЦНС

Укрїна , Середа 29 листопада 2023 16:09
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Росіяни завезли на окуповані території понад 100 тисяч мігрантів з Азії, - ЦНС Фото: росіяни завозять на захоплені території України мігрантів з Азії (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях", - зазначають в ЦНС.

Таким чином, в межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на окуповані українські землі мігрантів з Центральної Азії.

х загальна кількість вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважують, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

"За допомогою організованих злочинних угрупувань росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить", - підсумували в повідомленні.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Нещодавно ми повідомляли про те, що російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.

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