Росіяни намагаються активізуватись на Покровську, але масштаб вже не той, - ОСУВ "Хортиця"
Російські військові намагаються активізувати свої сили на Покровському напрямку. Проте масштаби після паузи з їхнього боку вже не такі.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Покровськ для них залишався однією з головних задач. Справа в тому, що станом на початок березня вони вичерпалися, фізично і математично, і по людях, і по техніці. Зараз вони намагаються після передишки, яку вони взяли на кілька тижнів, якось активізувати бойові дії на тому напрямку. Масштаб вже не той, бо їх вже просто там стільки немає, але тим не менш вони частково повернулися", - зауважив Трегубов.
Він пояснив, що російські військові не повернулися до показників лютого, коли там ішла фактично окрема маленька війна, але все-таки вони тиснуть, просто більшими силами, ніж на початку березня.
Ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, що вчора військові експерти поділились з РБК-Україна деталями ситуації на Покровському напрямку. За їх словами, російська армія на цьому напрямку зупинилась.
Детальніше про ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що до цього стало відомо, що українським військовим вдалось покращити ситуацію в районі Покровська. Серією контратак на заході, сході та півдні від міста Сили оборони змогли зупинити активне просування виснажених російських військ.
Ми також писали, що сьогодні, 22 березня, російські військові обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки було вбито трьох цивільних.
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