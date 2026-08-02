Росіяни намагалися прорватися на Харківщині, прикордонники відбили ворожий штурм (відео)

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону зупинили малі штурмові групи росіян, які намагалися прорватися у напрямку Артільного Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"На Північно-Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб просунутися вперед, кидаючи в бій малі штурмові групи. Бійці 4-го прикордонного загону вкотре зірвали плани загарбників на напрямку населеного пункту Артільне", - йдеться у повідомленні.
У результаті бойової роботи знищені сім штурмових груп, три автомобілі, які забезпечували переміщення особового складу та підвезення ресурсів, а також три укриття, де росіяни намагалися закріпитися та накопичити сили.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW поідомляли, що російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях.
Аналітики зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині.
Так, 29 липня росіяни заявили про захоплення Нової Січі, а 30 липня - про захоплення Малої Слобідки та Могриці в Сумській області, а також Вірівки в Харківській області.
Воднчас ЗСУ спростовують ці заяви та здійснюють успішні атаки на півночі.