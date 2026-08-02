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Россияне пытались прорваться на Харьковщине, пограничники отбили вражеский штурм (видео)

13:37 02.08.2026 Вс
1 мин
Враг пытался наступать малыми штурмовыми группами
aimg Татьяна Степанова
Фото: пограничники отбили вражеский штурм в Харьковской области (Getty Images)

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 4-го пограничного отряда остановили малые штурмовые группы россиян, пытавшихся прорваться в направлении Артельной Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"На Северо-Слобожанском направлении враг не оставляет попыток продвинуться вперед, бросая в бой малые штурмовые группы. Бойцы 4-го пограничного отряда сорвали планы захватчиков в направлении населенного пункта Артельне", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы уничтожены семь штурмовых групп, три автомобиля, которые обеспечивали перемещение личного состава и подвоз ресурсов, а также три укрытия, где россияне пытались закрепиться и накопить силы.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что российское военное командование врет диктатору Владимиру Путину о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что войска РФ активно продвигаются в Харьковской и Сумской областях.

Аналитики отмечают, что армия РФ почти каждый день, начиная, по меньшей мере, с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях.

Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля - о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Веревки в Харьковской области.

В то же время ВСУ опровергают эти заявления и осуществляют успешные атаки на севере.

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